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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 15:43 BJT

日本个股：炼油商出光兴产尚未续签伊朗原油采购新约

路透东京5月7日 - 日本炼厂出光兴产 一名高层主管周四表示，该公司尚未与伊朗续签本财年的原油采购合约，是否会签署新合约，目前也仍不明朗。

出光兴产投资人关系办公室经理Taiji Hashidoko在业绩简报会中表示，该公司在3月31日止的上个财年，向伊朗购买了数量不详的最低量原油，占该公司原油总采购量不到1%。

Hashidoko一年前曾表示，出光兴产在2015年3月止的财年，将向伊朗购买最多一批船货，或是完全不买。这个作法是为了避免可能遭到美国方面的压力。

消息人士表示，出光兴产与伊朗在过去这个业务年度签有一纸2,000-3,000桶/日的原油合约，出光兴产为日本以销售量计的第二大炼油商，原油加工产能为53.5万桶/日。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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