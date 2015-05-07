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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 16:04 BJT

金属期市：伦铜在五个月高点附近徘徊，受美元疲软的支撑

欧洲债权人周三浇灭了希腊有关在未来几天快速达成改革换现金协议的希望，这推升了欧元区公债收益率，支撑欧元兑美元升至两个月高点。

美元贬值可提高其他货币持有者的购买力。

Keenan指出，美国经济走强到足以让美联储升息的可能性，正在提升基本金属的吸引力。许多基本金属价格已经跌到接近生产成本。

“在大宗商品之中，金属是对经济成长最敏感的一块，金属价格近来修正，为投资人提供了绝佳的进场机会。”

0732GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平报每吨6,389美元，上日下跌1.4%。LME期铜周二升至6,481美元，为12月15日以来最高。

LME期锌 、期铝 及期铅 皆下跌约1%，LME期锡 跌1.5%。

上海期交所7月期铜跌0.5%，至每45,860元人民币，交易商了结获利。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张若琪/蔡美珍/于春红)
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