金属期市：伦铜在五个月高点附近徘徊，受美元疲软的支撑

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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欧洲债权人周三浇灭了希腊有关在未来几天快速达成改革换现金协议的希望，这推升了欧元区公债收益率，支撑欧元兑美元升至两个月高点。
美元贬值可提高其他货币持有者的购买力。
Keenan指出，美国经济走强到足以让美联储升息的可能性，正在提升基本金属的吸引力。许多基本金属价格已经跌到接近生产成本。
“在大宗商品之中，金属是对经济成长最敏感的一块，金属价格近来修正，为投资人提供了绝佳的进场机会。”
0732GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平报每吨6,389美元，上日下跌1.4%。LME期铜周二升至6,481美元，为12月15日以来最高。
LME期锌 、期铝 及期铅 皆下跌约1%，LME期锡 跌1.5%。
上海期交所7月期铜跌0.5%，至每45,860元人民币，交易商了结获利。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张若琪/蔡美珍/于春红)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加