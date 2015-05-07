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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 16:16 BJT

《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.70%，资金充沛支撑短债需求

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 220亿元人民币

* 招标时间: 周五(8日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 2.65%-2.78%

* 预测均值: 2.70%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月7日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，当前流动性充沛，资金不断下探，支撑短债配置需求，加之一级市场暖意下今日二级情绪略转好，预计明日一年期国债需求应不错，定位或略低于二级，预测均值为2.70%。

交易员并指出，虽看好短端券种，但考虑到此期限不计入承销商考核，或导致博边际的热情较高，因而加权利率未必会很低。

“近期短债需求都不错，目测投标热情会比较好，但是因为不考核，没必要往下拉利率，”东北一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.7080%。

明日招标新债为今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债5月11日开始计息，到期一次还本付息。招标结束至5月13日进行分销，5月15日起上市交易。

标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。(完) (发稿 华小萌; 审校 边竞/杨淑祯)
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