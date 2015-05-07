投行观点：摩根士丹利将MSCI中国评级降至“持股观望”，因技术性超买

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透香港5月7日 - 投行摩根士丹利的报告称，将MSCI中国指数 评级由“增持”下调至“持股观望”，因近期剧涨导致估值转差，并出现技术性超买。
报告指出，MSCI中国指数预测市盈率为12.1倍，略高于2002年后均值，但较2010年以来均值则高出30%。往绩市帐率亦已达到1.81倍，为自2012年3月以来最高，但股本回报率13.7%则是2008/09年以来最低，预测的盈利增长持续减弱。
摩根士丹利给出的MSCI中国指数目标88点，较现水平上升空间有限。
摩根士丹利亚洲和新兴市场策略师Jonathan F Garner在报告中称，这是七年半以来该行首次下调MSCI中国的评级，该行一向被视为“大好友”，但根据估值模型分析所得，中国股票近期剧涨后，其绝对和相对的估值均转差，且宏观环境并未出现改善。
“进一步的政策宽松，宏观环境转变以及南下资金或有助MSCI中国指数内的H股获得进一步重估，不过，国内股市调整风险明显。”他说，“我们的研究团队覆盖119只指数成分股，当中有82只的目标价有下调风险。”
但他指出，估值转差的因素尚不足以驱使该行将MSCI中国指数降级至“减持”。
中国股市沪综指周四震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。
与沪综指走势基本一致的MSCI中国指数周四亦跌2.04%，报79.55点。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加