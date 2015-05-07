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货币新闻 | 2015年 5月 7日 星期四 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月7日

路透伦敦5月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           339,725            -1,275
    锡             8,790               +75
    铅           164,525            -1,825
    锌           457,225            -2,525
    铝         3,852,700           -10,550
    镍           442,434            -1,482
    铝合金        22,920               -60
    NASAA         66,960              -160
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布              品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 于春红)
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