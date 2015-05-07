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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 16:34 BJT

《全球汇市》欧元兑美元涨至10周高点，受欧债收益率上升提振

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1347 1.1351 -0.04 -6.20 1.2097

美元/日圆 119.33 119.43 -0.08 -0.29 119.68

欧元/日圆 135.40 135.51 -0.08 -6.47 144.77

美元/瑞郎 0.9125 0.9162 -0.40 -8.21 0.9941

英镑/美元 1.5170 1.5243 -0.48 -2.59 1.5573

美元/加元 1.2073 1.2044 +0.24 +3.92 1.1618

澳元/美元 0.7939 0.7967 -0.35 -2.80 0.8168

新西兰元/美元 0.7477 0.7491 -0.19 -4.10 0.7797

欧元/瑞郎 1.0358 1.0394 -0.35 -13.87 1.2026

欧元/英镑 0.7479 0.7438 +0.55 -3.56 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2873 9.3330 -0.49 -1.92 9.4688

美元/挪威克朗 7.3411 7.4286 -1.18 -1.75 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 陈宗琦/张若琪/于春红/张明钧/蔡美珍)
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