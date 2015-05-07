版本:
中国
债券 | 2015年 5月 7日 星期四 16:49 BJT

欧元债市：主要债市跌势加剧，面临新债发行考验

分析师表示，债市跌势已有一周，而对于投资者或不愿吃进大量法国公债和少量西班牙公债的担忧令这波抛压恶化。

收益率通常在公债标售前走升，因投资者要为新供给腾出空间。

德国商业银行策略师Benjamin Schroeder说：“已经笼罩在我们眼前几天的时间了，因为在近期市场走势后，很难在这样的波动下找到愿意承担这种风险的人。”

“投资者意识到，几个月时间建立起来的收益，几天内就能蒸发掉。”

意大利10年期公债收益率 在盘初升破2%，随后回落至1.91%。

不过这仍处在2015年以来的最高，西班牙10年期公债收益率 则报1.90%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

(编译 蔡美珍/王洋; 审校 张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐