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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 17:32 BJT

更新版 1-中国汇市：油盘购汇致人民币收跌，与创逾一年新高中间价逆向

* 人民币收跌，因油盘购汇较多
    * 中间价则创近15个月新高
    * 交易员称客盘购汇并非看空人民币
    * 市场依然忌惮央行干预

 (更新收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月7日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，未能从创逾一年新高
的中间价及4月中国贸易数据料将改善的预期中获取动能。但交易员认为人民币贬值空间有
限，客盘出手购汇并非看空人民币，各方依然忌惮央行干预。

    他们并称，隔夜国际美元 大跌至逾两个月低点，提振人民币中间价创去年2月19
日以来的近15个月新高。但境内CNY受石油购汇盘以及离岸CNH快速走低拖累，估计有美元空
头回补。
    
    “购汇盘蛮多的，估计是油盘，油盘可能有一、二十个亿美元的购汇。”一外资行交易
员表示。
    
    一中资行交易员指出，近期即期汇率表现明显不如中间价强势。今日有较多刚需的购汇
，亦看到不少外资行入市买美元，应是造成市场价与中间价逆向的主因。但强势中间价传递
监管层希望人民币汇率稳定的预期，预计人民币跌至6.2100附近还会有大行结汇，这令客盘
购汇有所忌惮。
    
    “看到中间价走这么强，我们一开始也预期人民币要升一点吧，但随后的走势让我们很
意外。”另一外资行交易员表示，“当然CNH下跌对境内人民币也是一个拖累。”
 
    市场并关注周五将公布的中国4月进出口数据与美国非农就业数据。路透综合逾20家机
构预测中值结果显示，中国4月出口预计恢复同比正增长，但仍受制于外部需求偏弱以及人
民币实际有效汇率走强；4月进口同比降幅料略有缩窄，因大宗商品价格企稳；当月贸易顺
差或仍维持较高水平。 

    全球汇市方面，欧元周四触及10周高点，追随欧洲公债收益率(殖利率)涨势，并受益于
美元卖压，因美国就业数据疲弱引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的臆测。
 

    隔夜美国公布的ADP就业数据增幅为逾一年最低，拖累美元指数下探至逾两个月低点，
但交易员们认为，ADP和非农数据统计口径有别，且二者走势经常相反，前者表现欠佳并不
代表非农数据也将疲软，美元指数仍有反弹可能。
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元             今日                上日      升贬
 即期成交价格                     6.2069              6.2007    -0.10%
 中间价                           6.1113              6.1156    0.07%
 成交额                           160亿美元                     
                                                                
 日内美元/人民币相对中间价最大波  1.58% (上限±2%)    日高      日低
 幅                                                             
 日内波动幅度(pips)               78                  6.2002    6.2080
 2015年来即期升贬值幅度           -0.05%                        
 1年期美元/人民币掉期升水         1480                          
                                                                
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16:51     今日                上日      
 1年期NDF                         6.2695/6.2745       6.2620    
 CNH即期                          6.2097/6.2115       6.2015    
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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