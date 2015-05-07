更新版 1-中国汇市：油盘购汇致人民币收跌，与创逾一年新高中间价逆向

* 人民币收跌，因油盘购汇较多 * 中间价则创近15个月新高 * 交易员称客盘购汇并非看空人民币 * 市场依然忌惮央行干预 (更新收盘报价和评论) 路透上海/北京5月7日 - 人民币兑美元即期 周四收跌，未能从创逾一年新高 的中间价及4月中国贸易数据料将改善的预期中获取动能。但交易员认为人民币贬值空间有 限，客盘出手购汇并非看空人民币，各方依然忌惮央行干预。 他们并称，隔夜国际美元 大跌至逾两个月低点，提振人民币中间价创去年2月19 日以来的近15个月新高。但境内CNY受石油购汇盘以及离岸CNH快速走低拖累，估计有美元空 头回补。 “购汇盘蛮多的，估计是油盘，油盘可能有一、二十个亿美元的购汇。”一外资行交易 员表示。 一中资行交易员指出，近期即期汇率表现明显不如中间价强势。今日有较多刚需的购汇 ，亦看到不少外资行入市买美元，应是造成市场价与中间价逆向的主因。但强势中间价传递 监管层希望人民币汇率稳定的预期，预计人民币跌至6.2100附近还会有大行结汇，这令客盘 购汇有所忌惮。 “看到中间价走这么强，我们一开始也预期人民币要升一点吧，但随后的走势让我们很 意外。”另一外资行交易员表示，“当然CNH下跌对境内人民币也是一个拖累。” 市场并关注周五将公布的中国4月进出口数据与美国非农就业数据。路透综合逾20家机 构预测中值结果显示，中国4月出口预计恢复同比正增长，但仍受制于外部需求偏弱以及人 民币实际有效汇率走强；4月进口同比降幅料略有缩窄，因大宗商品价格企稳；当月贸易顺 差或仍维持较高水平。 全球汇市方面，欧元周四触及10周高点，追随欧洲公债收益率(殖利率)涨势，并受益于 美元卖压，因美国就业数据疲弱引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的臆测。 隔夜美国公布的ADP就业数据增幅为逾一年最低，拖累美元指数下探至逾两个月低点， 但交易员们认为，ADP和非农数据统计口径有别，且二者走势经常相反，前者表现欠佳并不 代表非农数据也将疲软，美元指数仍有反弹可能。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2069 6.2007 -0.10% 中间价 6.1113 6.1156 0.07% 成交额 160亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波 1.58% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 78 6.2002 6.2080 2015年来即期升贬值幅度 -0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1480 离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日 1年期NDF 6.2695/6.2745 6.2620 CNH即期 6.2097/6.2115 6.2015 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/杨淑祯)