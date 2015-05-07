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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 16:45 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因上周连涨后市场获利了结

TOCOM期胶在周一至周三的黄金周假期之前，于上周创下将近两年来最大单周涨幅。

“市场在突破近期226日圆左右的高点之前失去动能，引发一连串获利了结抛售，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示，意指3月2日触及的近期日内高点226.7。

Tazawa表示，沪胶下跌也增加东京市场的压力。

上海期交所主力月9期胶合约 下跌275元人民币，收报每吨14,705元(2,369.63美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤152.0美分，下跌2.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/陈宗琦；审校 张若琪/王洋)
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