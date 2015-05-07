全球贵金属：5月6日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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路透5月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平周二，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.65%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 23,848,011.3 5月6日 23,848,011.3 5月5日 0.0 0.00%
iShares 325,530,371.8 5月6日 327,673,175.9 5月5日 -2,142,804.1 -0.65%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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