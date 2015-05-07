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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 17:10 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 黄山城建 9 7 5/5簿记建档 *5.95% AA 5/6-5/12 国开证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) 华安证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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