《中国债市每日综述》一级回暖支撑现券略向好，但观望心态下做多动力受限

* 一级新债结果稍回暖，支撑现券收益率略下

* IRS亦小跌，幅度在4-5个基点

* 经济数据出炉前，市场观望心态不减

* IPO渐入尾声资金依旧充沛，隔夜回购利率滑向近五年新低

路透上海5月7日 - 中国银行间债市周四现券收益率和利率互换(IRS)止升回落，但幅度有限。交易员表示，新股申购尾声资金充裕不改，支撑短券买盘趋活络，同时上午一级新债需求继续向好，长债收益率亦略下行，但市场整体波动有限，交投方向仍不够明朗。

交易员并指出，新一批宏观经济数据即将出炉，机构多望借此进一步判断宽松政策出台时机，因此观望心态中多待数据提供指引。

“长债(收益率下了)2个点，可能是招标结果比想象的要好一些，倍数也高；短债下的多，买盘比较多，估计还是资金松吧。”北京一银行交易员称。

他并解释称，现在就是震荡市，没什么明显的方向；另外股市大跌，“大家就先安安心心搞搞债市呗"。

国开行上午招标的三年期固息增发债中标收益率为3.6167%，低于3.65%的预测均值；同时招标增发的10年期增发债收益率为3.8258%，亦略低于3.84%的市场预测均值。两期债的投标倍数分别达4.14倍和3.83倍。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8550/3.8300%，上日尾盘为3.8600%/3.830%。

上海一银行交易员表示，目前短债风险小，收益保险；大方向上市场仍在赌宽松政策出台，这周将有一系列宏观数据将公布，包括CPI等数据预期均企稳，因此机构也不敢贸然做多。

“市场比较麻木，看金融数据吧，”他称。

明日将有进出口贸易数据公布，周末将陆续公布工业生产者价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)多项数据，或可借此关注政策出台时机。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.245民币，较上日结算价跌0.16%；10年期国债主力合约T1509 收报97.20元，较上日结算价涨0.01%。

**隔夜回购利率滑向近五年新低**

本轮新股发行渐入尾声，中国央行公开市场则连续三周空窗，银行间资金市场周四供给依旧充沛，质押信用债融入亦无难度，价格方面，隔夜回购加权利率向近五年低位下探。

交易员称，展望后市，随着IPO结束以及资金解冻，短期内流动性料维持宽松，资金价格有望继续缓步小跌。

“钱多啊，现在加权价格都不一定能出去了...资金价格应该还是每天下一点，隔夜跌破1%也不是没有可能的啊。”北京一券商交易员称。

央行公开市场今日仍不进行任何操作，为连续第三周空窗。据此计算，本周公开市场继续既无资金投放亦无回笼。短期来看，逆回购作为主要例行工具之一，其量、价调节作用再无用武之地，很可能开始阶段性淡出。