欧洲已公布经济指标--2015/5/7

台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 p +0.6 f +2.4 p 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 r +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 r -0.1 f -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 +0.3 持平 德国 4月 -0.1 p +0.5 f +0.4 p 法国(HICP) 3月 +0.7 f +0.1 f 持平 f 意大利(HICP) 4月 +0.5 p +2.1 f 持平 p 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 +0.2 r -1.7 德国 3月 +0.1 +0.1 -1.7 法国 3月 +0.1 +0.8 r -2.2 意大利 3月 持平 +0.6 r -2.4 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 5.6 5.7 德国 4月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第四季 10.4 p 10.3 r 意大利 3月 13.0 @ 12.7 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易
路透5月8日 - 亚洲货币周一小升，中间路线候选人马克龙赢得法国总统大选，击败扬言带领法国退出欧盟的极右派候选人勒庞，令市场如释重负。 法国选举结果激励风险偏好回暖，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨逾0.5%，原油价格上扬逾1%。 继去年英国公投退欧引发全球市场震荡后，马克龙胜选缓解了民粹主义再度震撼上演的疑虑。 韩国大选也很受关注，韩元 在大选前小幅上扬。韩国将在周二举行总统选举，自由派候选人文在寅有望胜出。 在朝鲜加大力度进行核及导弹试验活动之际，文在寅若当选，将结束保守派执政九年的情况。 印度卢比 涨幅居前，得益于股市表现强劲。 印尼卢比 持平，此前印尼央行副总裁Sugeng表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。印尼卢比年初至4月中旬攀升2%，此后又掉头下跌0.5%左右。 美国方面，最新数据显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月料将升息，但由于