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货币新闻 | 2015年 5月 7日 星期四 17:43 BJT

英国债市：10年期公债收益率升至2.05%上方，受国际市场公债出售影响

路透伦敦5月7日 - 英国10年期公债收益率(殖利率)周四触及11月以来最高位，因今日国际市场上大量出售主权债。

1026GMT时，英国10年期公债收益率 涨6个基点，报2.047%，稍早一度升至2.07%的高位。

英国公债期货 跌约60个跳动点，至116.19，稍早触及115.99的合约低位，但跌幅低于德国公债期货。(完)

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