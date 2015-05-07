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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 17:51 BJT

中港个股：中信证券4月净利环比近倍增，因应A股牛市成交火爆

路透上海5月7日 - 中国最大券商--中信证券 周四稍晚公布4月财务数据，当月公司及其旗下子公司共实现净利29.14亿元人民币，较3月的15.19亿元增长91.8%，4月A股市场持续上涨及股市成交火爆是公司业务大幅增长的主要原因。

中信证券母公司4月实现净利24.47亿元，较上月增长122.45%。值得注意的是，中信证券一季度实现净利38.17亿元，同比增长191.3%，4月单月净利相当于一季度的四分之三。

据统计，4月份沪深股市日均交易额约1.49万亿元，环比提升五成。当月沪综指 累计大涨18.5%，是今年以来最好月度表现。

中信证券A股周四收报33.16元，跌0.12元，或0.36%。（完） (发稿 林琦; 审校)
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