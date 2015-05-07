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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 17:54 BJT

香港股市：4月日均证券成交金额突破2,000亿港元，创单月历史新高

路透香港5月7日 - 据港交所 周四发布统计显示，4月港股平均每日成交金额达到2,000.97亿港元，创下单月历史新高，受中国国内以及国际资金流入带动。

今年首4月的日均成交金额亦增至1,134.23亿港元，较去年同期的676.07亿港元上升68%。

按大市恒生指数 4月末收报28,133.00点计，按月上升13%，按年亦升27.1%，但指数尚未超越2007年历史高位。同期恒生国企指数 按月及按年升幅分别为16.9%及47.6%。

4月27日，香港证券市场总市值达312,077亿港元，再刷新纪录。

衍生产品市场方面，4月中旬期货及期权的成交一度创下1,725,327张合约的历史新高；今年首四月的平均每日成交量为798,461张合约，较去年同期上升44%。（完）

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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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