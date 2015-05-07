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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 17:47 BJT

表格：沪港通活跃股一览--5月7日

路透香港5月7日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             71.87                       50.53
 买入成交金额                   48.75                       25.54
 卖出成交金额                   23.12                       24.99
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      526,174,736     92,062,952     618,237,688
 2                   贵州茅台      433,362,102     48,137,765     481,499,867
 3                   招商银行      205,641,099    116,084,746     321,725,845
 4                   三安光电      303,119,948        530,953     303,650,901
 5                   中信证券      132,156,833    117,004,479     249,161,312
 6                   中国人寿       69,831,589    119,425,097     189,256,686
 7                   中国建筑      104,124,503     73,278,933     177,403,436
 8                   民生银行      134,755,194     13,660,445     148,415,639
 9                   海通证券      106,937,755     34,305,640     141,243,395
 10                  浦发银行      112,255,548     22,862,264     135,117,812
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 恒大地产        186,867,700    213,738,210     400,605,910
 2                 国美电器         96,971,400    122,196,150     219,167,550
 3                 上海电气         94,033,900     87,870,680     181,904,580
 4                 汉能薄膜发电    136,136,800     32,448,340     168,585,140
 5                 香港交易所       14,896,420    136,090,420     150,986,840
 6                 金山软件         19,168,700    115,473,400     134,642,100
 7                 阿里影业         69,455,600     46,598,300     116,053,900
 8                 中广核电力       63,526,150     52,058,050     115,584,200
 9                 中国人保集团     39,145,790     59,241,960      98,387,750
 10                中国平安         52,106,400     42,699,950      94,806,350
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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