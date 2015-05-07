表格：沪港通活跃股一览--5月7日

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透香港5月7日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 71.87 50.53 买入成交金额 48.75 25.54 卖出成交金额 23.12 24.99 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 526,174,736 92,062,952 618,237,688 2 贵州茅台 433,362,102 48,137,765 481,499,867 3 招商银行 205,641,099 116,084,746 321,725,845 4 三安光电 303,119,948 530,953 303,650,901 5 中信证券 132,156,833 117,004,479 249,161,312 6 中国人寿 69,831,589 119,425,097 189,256,686 7 中国建筑 104,124,503 73,278,933 177,403,436 8 民生银行 134,755,194 13,660,445 148,415,639 9 海通证券 106,937,755 34,305,640 141,243,395 10 浦发银行 112,255,548 22,862,264 135,117,812 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 恒大地产 186,867,700 213,738,210 400,605,910 2 国美电器 96,971,400 122,196,150 219,167,550 3 上海电气 94,033,900 87,870,680 181,904,580 4 汉能薄膜发电 136,136,800 32,448,340 168,585,140 5 香港交易所 14,896,420 136,090,420 150,986,840 6 金山软件 19,168,700 115,473,400 134,642,100 7 阿里影业 69,455,600 46,598,300 116,053,900 8 中广核电力 63,526,150 52,058,050 115,584,200 9 中国人保集团 39,145,790 59,241,960 98,387,750 10 中国平安 52,106,400 42,699,950 94,806,350 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加