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债券 | 2015年 5月 7日 星期四 17:48 BJT

欧洲政经：欧元集团主席警告称，流动性问题将成希腊死穴

路透巴黎5月7日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆在接受报纸专访时表示，在希腊试图与国际金主达成协议之际，该国流动性问题可能成为其死穴。

迪塞尔布洛姆在接受法国世界报专访时表示，要寄望在周一欧元区财经首长会议上达成协议恐怕为时过早，但他补充称尽快达成协议的急迫性很高。

“政治上来说，6月第二笔援助计画终止时才是最终期限，但若流动性问题大到不容雅典当局忽视，则该问题也将成为其死穴。”

他指出，在完成第二笔援助计画之前，不会就给予希腊债务缓解问题进行讨论。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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