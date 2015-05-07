中国金融：点融网与一号专车联合推余额生息服务，为P2P业首例

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透上海5月7日 - 在阿里巴巴的余额宝开创出网络闲钱理财的新模式后，P2P网贷业也开始盯上这个领域。网贷公司点融网与打车软件滴滴快的旗下一号专车携手推出余额生息服务，这是业界第一个提供余额生息服务的P2P公司。
与余额宝等各类宝类产品挂钩货币基金不同，一号专车为其客户帐户余额挂钩的是点融网的P2P产品。据公司周四新闻稿，一号专车帐户新功能将于周五上线，符合条件的帐户还可免费体验一个月的网贷产品收益，年化收益高达14%。
这是一个双赢的交易，对于一号专车而言，其为客户提供了更多增值服务；而点融网则获得更多的客户和资金。
“目前只是我们双方合作的开始，我们正在探讨进一步深化合作的形式和内容，根据用户的反应和需求，提供更便捷、更有价值的服务。也许之后，用户在专车里的每一分钱，都可以自动生息。”一号专车相关负责人说。
一号专车是滴滴快的提供专车服务的平台，而刚完成合并的滴滴快的拥有不俗的股东背景，包括腾讯 和阿里巴巴 等中国互联网巨头都是其股东，其最新估值达60亿美元。
由美国最大P2P平台Lending Club 联合创始人苏海德（Soul Htite）与中国律师郭宇航共同创办的点融网，创建两年已跻身国内P2P公司前列，并吸引新鸿基 、美国老虎基金等机构的战略投资。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加