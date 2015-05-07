重温稿-中国政策：降低准入门槛加大金融支持，促进电子商务发展--国务院

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透北京5月7日 - 为减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，中国国务院周四表示，要为电子商务发展营造宽松发展环境，降低准入门槛，并加大金融服务支持，合理降税减负，到2020年基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。
政府网刊登的国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见并指出，要简化境内电子商务企业海外上市审批流程，鼓励该领域的跨境人民币直接投资，并放开外商投资电子商务业务的外方持股比例限制。
“建立健全适应电子商务发展的多元化、多渠道投融资机制，研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策。”意见提到，支持电子商务企业开展无形资产、动产质押等多种形式的融资服务，进一步拓展电子商务企业融资渠道，引导和推动创业投资基金，加大对电子商务初创企业的支持。
在降税减负方面，意见规定，经认定为高新技术电子商务企业的，享受相关优惠政策，小微企业依法享受税收优惠政策；加快推进“营改增”，逐步将旅游电子商务、生活服务类电子商务等相关行业纳入“营改增”范围。
意见还要求全面清理电子商务领域现有前置审批事项，无法律法规依据的一律取消，并进一步简化注册资本登记；各级政府部门不得滥用行政权力排除、限制电子商务的竞争。
近年来中国电子商务发展迅猛，不仅创造了新的消费需求，引发了新的投资热潮，开辟了就业增收新渠道，而且催生了新兴业态，成为经济发展新的原动力。
为此，意见提出要鼓励电子商务领域就业创业，从业人员可享受各项就业创业扶持政策；同时要积极拓展信息消费新渠道，制定完善互联网食品药品经营监督管理办法，推动医药电子商务发展。
鼓励证券、保险、公募基金等企业和机构依法进行网络化创新，完善互联网保险产品审核和信息披露制度，探索建立适应互联网证券、保险、公募基金产品销售等互联网金融活动的新型监管方式。
意见还提出要提升对外开放水平，加强国际合作，提升跨境电子商务通关效率，大力支持中国（杭州）跨境电子商务综合试验区先行先试，尽快形成可复制、可推广的经验，加快在全国范围推广。
中国商务部之前发布的中国对外贸易形势报告（2015年春季）指出，中国外贸形势依然严峻复杂，未来外贸可能保持中低速增长；但企业转型升级步伐加快，特别是跨境电子商务等新型贸易方式降低了中小企业出口门槛，有望成为出口的重要增长点。 （完）
参看意见全文，请点选政府网：here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加