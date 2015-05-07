重温稿-中港个股：中信证券4月净利环比近倍增，因应A股牛市成交火爆

全球金属：港交所本周将推出前海商品交易平台，稳扎中国大陆营盘
路透香港5月8日 - 香港交易及结算所本周料将推出前海商品交易平台，港交所希望通过这一具有里程碑意义的举措，在中国大陆牢牢站稳脚跟。
路透上海5月7日 - 中国最大券商--中信证券 周四稍晚公布4月财务数据，当月公司及其旗下子公司共实现净利29.14亿元人民币，较3月的15.19亿元增长91.8%，4月A股市场持续上涨及股市成交火爆是公司业务大幅增长的主要原因。
中信证券母公司4月实现净利24.47亿元，较上月增长122.45%。值得注意的是，中信证券一季度实现净利38.17亿元，同比增长191.3%，4月单月净利相当于一季度的四分之三。
据统计，4月份沪深股市日均交易额约1.49万亿元，环比提升五成。当月沪综指 累计大涨18.5%，是今年以来最好月度表现。
中信证券A股周四收报33.16元，跌0.12元，或0.36%。（完） (发稿 林琦; 审校)
路透香港5月8日 - 香港交易及结算所本周料将推出前海商品交易平台，港交所希望通过这一具有里程碑意义的举措，在中国大陆牢牢站稳脚跟。
路透悉尼/惠灵顿5月8日 - 澳元及新西兰元周一在数月低点附近徘徊，因大宗商品价格下挫及欧元走强的影响，压过了中国贸易数据报喜的提振。
路透上海5月8日 - 中国银行间债市周一资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。