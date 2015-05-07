重温稿-中国金融：点融网与一号专车联合推余额生息服务，为P2P业首例

路透上海5月7日 - 在阿里巴巴的余额宝开创出网络闲钱理财的新模式后，P2P网贷业也开始盯上这个领域。网贷公司点融网与打车软件滴滴快的旗下一号专车携手推出余额生息服务，这是业界第一个提供余额生息服务的P2P公司。

与余额宝等各类宝类产品挂钩货币基金不同，一号专车为其客户帐户余额挂钩的是点融网的P2P产品。据公司周四新闻稿，一号专车帐户新功能将于周五上线，符合条件的帐户还可免费体验一个月的网贷产品收益，年化收益高达14%。

这是一个双赢的交易，对于一号专车而言，其为客户提供了更多增值服务；而点融网则获得更多的客户和资金。

“目前只是我们双方合作的开始，我们正在探讨进一步深化合作的形式和内容，根据用户的反应和需求，提供更便捷、更有价值的服务。也许之后，用户在专车里的每一分钱，都可以自动生息。”一号专车相关负责人说。

一号专车是滴滴快的提供专车服务的平台，而刚完成合并的滴滴快的拥有不俗的股东背景，包括腾讯 和阿里巴巴 等中国互联网巨头都是其股东，其最新估值达60亿美元。

由美国最大P2P平台Lending Club 联合创始人苏海德（Soul Htite）与中国律师郭宇航共同创办的点融网，创建两年已跻身国内P2P公司前列，并吸引新鸿基 、美国老虎基金等机构的战略投资。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)