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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 18:41 BJT

企业并购：中国安邦保险洽谈收购德国房贷银行PBB--华尔街日报

路透5月7日 - 华尔街日报引述知情人士报导称，中国安邦保险正在洽购德国房地产银行PBB，后者是德国银行Hypo real estate AG的房地产贷款业务部门。潜在收购金额达到10亿欧元。

该报还称，Hypo预计有意收购方将在本月晚些时候提出约束性收购价，对PBB的估值可能约达15亿欧元。

私募股权公司黑石集团也表达了对收购PBB的兴趣。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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