重温稿-中国政策：拟自2018年起全国供应国Ⅴ标准普通柴油--发改委

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透北京5月7日 - 中国国家发展改革委周四正式印发加快成品油质量升级工作方案的通知，要求增加普通柴油升级内容，计划自2018年1月1日起，全国供应与国Ⅴ标准车用柴油相同硫含量的普通柴油。
发改委网站刊登的通知并提出，要加快油品标准制修订步伐，抓紧启动第六阶段汽、柴油国家（国Ⅵ）标准制订工作，力争2016年底颁布并于2019年实施。
为保障国Ⅴ油品市场供应，通知提出，通过加快改造项目实施，到2016年底主要保供企业具备汽油11,090万吨、车用柴油15,590万吨供应能力；与2017年需求量相比，汽柴油总量可以满足需要，其中汽油略有缺口，柴油相对过剩。
为调动炼油企业升级改造积极性，通知称，要充分发挥财政资金的杠杆撬动作用，中央财政将对炼油企业成品油质量升级改造贷款给予贴息支持。
同时，通知还提出，将全国供应国Ⅴ标准车用汽、柴油的时间提前一年至2017年1月1日，东部地区的时间要比全国再提早一年至2016年1月1日。
同时把国Ⅴ标准执行范围扩大到整个东部地区11个省市，包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。
国务院4月28日常务会议曾表示，确定加快成品油质量升级措施，推动大气污染治理和企业技术升级。 （完）
参看通知全文，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn/ (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加