离岸人民币：3月渣打人民币环球指数环比跌1%，今年GDP预测从7.1%调至6.9%

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透香港5月7日 - 受限于人民币疲弱，离岸人民币存款和点心债券放缓，渣打银行 3月人民币环球指数按月下跌1%，该行周四并公布，中国2015年经济增长预测由7.1%下调至6.9%。
“3月对离岸人民币市场是充满挑战的一个月份，从2012年底推出指数迄今，这是第三次按月下跌。”渣打银行(香港)高级经济师刘健恒说。
他认为，外汇交易、离岸人民币存款及点心债发行全线放缓，点心债参数连续八个月下跌，仅有人民币计价跨境付款成为指数上升的唯一动力。
渣打人民币环球指数3月指数下降至2,117点水平。
陈健恒指出，受融资成本上升拖累，令点心债一季度发行放缓，其吸引力较美元融资等较弱，但随着4月以来融资成本逐步下降，一级市场开始复苏。渣打维持全年点心和宝岛债券发行量共4,800-5,000亿人民币的预测。
由于人民币汇价疲弱，加上离岸人民币（CNH）即期较在岸价格出现折让，促使人民币通过经常账户回流内地。但利好因素陆续浮现，包括离岸人民币较在岸价折让自2、3月份以后渐渐收窄，以及经沪港通的南向交易自4月初开始递增。
渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和存款证(融资工具)、贸易结算和其他国际付款(国际商贸)以及外汇(交易渠道)。
**调降中国今年GDP成长预测值至6.9%**
中国首季度经济增长虽有7%，却难以掩盖疲弱的因素。经济下行趋势第二季或持续，渣打把中国2015年经济增长（GDP）预测从7.1%下调至6.9%，反映今年以来经济增长动力呆滞。同时，渣打把2016经济增长预测从7%下调至6.8%， 反映长时间房地产库存引发的调整期。
渣打银行大中华区研究部主管丁爽认为，中国会从财政、货币、政策性银行、房地产“四管齐下”放宽政策去降低经济增长放缓风险。他预计今年6月底之前，中国央行会减息25点子并放宽利率政策，下半年会降低存款准备金率1%。
此外，今年财政预算建议会提高财政赤字与经济增长比例接近一个百分点，为积极财政政策制造更大空间。为刺激房地产需求，内地有机会放宽房地产政策，尤其是在规模较小的城市。而政策性银行的资本补充计划会让新增风险资产达7,000-8,000亿美元，相等于2014年经济增长7-8%。(完) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加