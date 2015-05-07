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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 18:51 BJT

离岸人民币：3月渣打人民币环球指数环比跌1%，今年GDP预测从7.1%调至6.9%

路透香港5月7日 - 受限于人民币疲弱，离岸人民币存款和点心债券放缓，渣打银行 3月人民币环球指数按月下跌1%，该行周四并公布，中国2015年经济增长预测由7.1%下调至6.9%。

“3月对离岸人民币市场是充满挑战的一个月份，从2012年底推出指数迄今，这是第三次按月下跌。”渣打银行(香港)高级经济师刘健恒说。

他认为，外汇交易、离岸人民币存款及点心债发行全线放缓，点心债参数连续八个月下跌，仅有人民币计价跨境付款成为指数上升的唯一动力。

渣打人民币环球指数3月指数下降至2,117点水平。

陈健恒指出，受融资成本上升拖累，令点心债一季度发行放缓，其吸引力较美元融资等较弱，但随着4月以来融资成本逐步下降，一级市场开始复苏。渣打维持全年点心和宝岛债券发行量共4,800-5,000亿人民币的预测。

由于人民币汇价疲弱，加上离岸人民币（CNH）即期较在岸价格出现折让，促使人民币通过经常账户回流内地。但利好因素陆续浮现，包括离岸人民币较在岸价折让自2、3月份以后渐渐收窄，以及经沪港通的南向交易自4月初开始递增。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和存款证(融资工具)、贸易结算和其他国际付款(国际商贸)以及外汇(交易渠道)。

**调降中国今年GDP成长预测值至6.9%**

中国首季度经济增长虽有7%，却难以掩盖疲弱的因素。经济下行趋势第二季或持续，渣打把中国2015年经济增长（GDP）预测从7.1%下调至6.9%，反映今年以来经济增长动力呆滞。同时，渣打把2016经济增长预测从7%下调至6.8%， 反映长时间房地产库存引发的调整期。

渣打银行大中华区研究部主管丁爽认为，中国会从财政、货币、政策性银行、房地产“四管齐下”放宽政策去降低经济增长放缓风险。他预计今年6月底之前，中国央行会减息25点子并放宽利率政策，下半年会降低存款准备金率1%。

此外，今年财政预算建议会提高财政赤字与经济增长比例接近一个百分点，为积极财政政策制造更大空间。为刺激房地产需求，内地有机会放宽房地产政策，尤其是在规模较小的城市。而政策性银行的资本补充计划会让新增风险资产达7,000-8,000亿美元，相等于2014年经济增长7-8%。(完) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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