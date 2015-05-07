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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨势中断，因预期库存激增且豆油走低

路透5月7日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，因豆油市场疲软，且投资人担心马来西亚棕榈油库存增加，使得过去一周拉抬期价大涨6%的涨势中断。

随着海外豆油市场劲扬，且印尼通过棕榈油新税以补贴生物柴油的政策后，投资人回补空仓，指标棕榈油期货价格从4月29日的低点2,070马币(林吉特)到周三升到2,200马币。

但市场人士表示，马来西亚棕榈油库存激增的前景，以及投资人了结之前涨势的获利，遏制了涨势。

“初步数据显示最终库存增幅高得多。在马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一公布数据前，市场将出现不少平仓操作。”商品公司Pelindung Bestari总监Lingam Supramaniam表示。

指标7月棕榈油期货 收低0.5%至每吨2,173马币。整体成交量为29,058口，低于通常的35,000口。

MPOB将在5月11日(下周一)公布马来西亚4月棕榈油库存的官方数据。路透调查预估库存料升至五个月高点213万吨，毛棕榈油产出料增11.5% 。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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