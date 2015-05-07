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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 19:31 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货贴水走阔，新加坡库存上升

路透新加坡5月7日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油现货贴水周四皆扩大，暗示现货市场略有走软，因库存上升，较去年平均水准高出近10%。

180-cst燃料油现货贴水扩大0.10美元，成为较新加坡现货报价每吨贴水0.35美元，380-cst贴水扩大幅度相同，较新加坡现货报价贴水3.55美元。

周四数据显示，5月6日止当周新加坡陆上燃料油库存大增114.7万桶，达到两周高位2,248.4万桶。

去年平均库存水准为1,969万桶，较目前低约8%。

现货交易成交四笔。Lukoil向兴隆卖出20,000吨380-cst燃料油，船期5月27-31日，较新加坡现货报价每吨贴水2.75美元。

道达尔向SK能源卖出40,000吨380-cst燃料油，船期5月22-26日，较5月底前平均现货报价每吨贴水2.75美元。

Gunvor向摩科瑞卖出20,000吨380-cst燃料油，船期5月27-31日，每吨385美元。

Lukoil向嘉能可卖出30,000吨380-cst燃料油，船期5月27-31日，较新加坡现货报价每吨贴水2.75美元。(完)

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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