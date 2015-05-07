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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 19:22 BJT

东南亚股市：多数下跌，泰国股指跌破1,500点大关

路透曼谷5月7日 - 泰国股市周四触及近六周低位，成交放量，在泰国4月消费者信心进一步下后，投资人迅速了结获利，其他东南亚股市则在资金外流之下延续跌势。

泰国股市SET指数下跌1.4%，至1,498.31点，为3月30日以来最低收位。成交量约1,400万股，为过去30个交易日均量的1.3倍。

周四公布的一项大学调查显示，泰国4月消费者信心为连续第四个月下滑，大宗商品价格下跌及经济不振疑虑打击支出。

马来西亚股市跌至3月23日以来最低，外资卖超1.47亿马币。印尼股市由周三触及的逾一周高点回落。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 409.35 -5.56 -1.34 -0.35 410.77

新加坡 3432.78 -27.01 -0.78 +2.01 3365.15

马来西亚 1805.10 -15.87 -0.87 +2.49 1761.25

泰国 1498.31 -21.57 -1.42 +0.04 1497.67

印尼 5150.49 -34.46 -0.66 -1.46 5226.95

菲律宾 7816.27 -57.37 -0.73 +8.10 7230.57

越南 552.98 3.68 +0.67 +1.35 545.63

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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