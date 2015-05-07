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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 19:32 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤价差走坚，因日本和澳洲炼厂维修减少供应

路透新加坡5月7日 - 亚洲柴油和航煤价差周四走坚，交易商表示，日本和澳洲炼厂维修因而削减供应。

路透数据显示，指标含硫量500ppm柴油较新加坡报价价差涨0.05美元，至每桶负0.12美元；柴油现货价差跳升0.16美元至每桶为负0.39美元。

日本炼厂Cosmo Oil一名公司人士说，日提炼220,000桶的千叶炼油厂5月2日进行预定维修计划，关闭了日炼油量120,000桶的二号常压蒸馏单元(CDU)。

一名行业消息人士告诉路透，预计维修将持续到6月底。

而Caltex Australia亦关闭其位于布里斯班的每日109,000桶的Lytton炼油厂，进行大维修，预料约持续七周。

该炼油厂预料6月底重新投产。

新加坡现货市场有一笔航煤和两笔柴油交易。

壳牌向兴隆出售100,000桶5月22-26日付运的航煤，每桶较5月20-26日新加坡报价均价贴水0.30美元。

兴隆向Winson Oil买进150,000桶5月22-26日付运的500ppm柴油，每桶较5月21-27日新加坡报价均价贴水0.10美元。

维多向联合石化买进150,000桶5月27-31日付运的500ppm柴油，每桶较5月26日-6月2日新加坡报价均价贴水0.10美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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