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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 19:39 BJT

国际油市：石脑油裂解价差续跌，面临LPG竞争压力

路透新加坡5月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第六个交易日下跌，触及每吨75.80美元，为去年12月2-11日以来最长连跌。

这是1月27日以来最低裂解价差，因需求下滑料导致石脑油供给上升。

交易商估计，6月时约20万吨石脑油可能以液化石油气(LPG)取代，随着供给增加，这可能加速石脑油价格跌势。

消息人士称，上述估计数量只是去年6月LPG使用天量纪录的一半，但仍将远高于今年1-5月的用量；今年1-5月因欧洲及北美意外寒冷，令LPG价格居高不下。

除了有LPG涌入，另外也有更多欧洲石脑油船货运至亚洲，而裂解装置岁修停用，也将拉低亚洲石脑油需求。

亚洲汽油裂解价差大跌13%至三周低点每桶11.74美元，受原料布兰特原油价格强劲拖累。

新加坡市场汽油现货交易活络，有六笔交易，但石脑油无交易。

六笔汽油交易中，五笔为维多买进。维多买进三批92-辛烷值汽油，船期5月22-26日，由新加坡装运，一笔卖方为道达尔，每桶80.08美元，另一批卖方为中石油，价值为80.08美元，第三笔卖方为PTT，每桶79.98美元。

维多另外买进两批95-辛烷值汽油，一批向Gunvor购买，船期5月30日至6月3日，从新加坡装运，每桶83美元，另一批向中石油购买，船期5月22-26日，每桶82.98美元。

托克向Phillips 66买进一批92-辛烷值汽油，船期5月25-29日，新加坡装运，每桶80.00美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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