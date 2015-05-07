国际油市：石脑油裂解价差续跌，面临LPG竞争压力

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透新加坡5月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第六个交易日下跌，触及每吨75.80美元，为去年12月2-11日以来最长连跌。
这是1月27日以来最低裂解价差，因需求下滑料导致石脑油供给上升。
交易商估计，6月时约20万吨石脑油可能以液化石油气(LPG)取代，随着供给增加，这可能加速石脑油价格跌势。
消息人士称，上述估计数量只是去年6月LPG使用天量纪录的一半，但仍将远高于今年1-5月的用量；今年1-5月因欧洲及北美意外寒冷，令LPG价格居高不下。
除了有LPG涌入，另外也有更多欧洲石脑油船货运至亚洲，而裂解装置岁修停用，也将拉低亚洲石脑油需求。
亚洲汽油裂解价差大跌13%至三周低点每桶11.74美元，受原料布兰特原油价格强劲拖累。
新加坡市场汽油现货交易活络，有六笔交易，但石脑油无交易。
六笔汽油交易中，五笔为维多买进。维多买进三批92-辛烷值汽油，船期5月22-26日，由新加坡装运，一笔卖方为道达尔，每桶80.08美元，另一批卖方为中石油，价值为80.08美元，第三笔卖方为PTT，每桶79.98美元。
维多另外买进两批95-辛烷值汽油，一批向Gunvor购买，船期5月30日至6月3日，从新加坡装运，每桶83美元，另一批向中石油购买，船期5月22-26日，每桶82.98美元。
托克向Phillips 66买进一批92-辛烷值汽油，船期5月25-29日，新加坡装运，每桶80.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加