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债券 | 2015年 5月 7日 星期四 19:53 BJT

欧洲政经：希腊总理和俄罗斯总统普京通过电话商谈

路透雅典5月7日 - 希腊总理齐普拉斯的办公室在新闻稿中表示，齐普拉斯和俄罗斯总统普京周四透过电话商讨。但声明并未透露更多细节。

外界揣测如果希腊无法和欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成协议，俄罗斯有可能成为希腊的融资来源。不过希腊否认计划转向俄罗斯求助。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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