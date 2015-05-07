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亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 21:45 BJT

美国股市：盘初小跌，债市持续笼罩卖压

路透5月7日 - 美国股市周四小幅开低，全球金融市场走势不稳，因已长达一周的债市卖压依然持续。

道琼工业指数 盘初跌25.22点或0.14%，报17,816.76点；标准普尔500指数 跌2.29点或0.11%，报2,077.86点；Nasdaq综合指数 涨2.65点或0.05%，报4,922.29点。(完)
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