英国金融市场：投资者对冲英镑波动风险，料英国选举将产生“无多数党议会”

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
* 隔夜英镑期权急升至五年高位
* 股市波动率指数也攀升
* 英债收益率上涨，因全球债市被抛售
路透伦敦5月7日 - 保护隔夜英镑大幅波动的成本周四急升至英国2010年议会选举来最高水准，英国人前往投票站投票，这次英国议会选举结果将是数十年来最难预料的。
尽管英镑和英国股市波动率指数期权 上扬，反映议会选举引发的不确定性，但英镑 、英股富时100指数 和英债 普遍跟随全球市场趋势。
尽管大选在即，但英国金融市场显示出较强的韧性，投资者焦点更多放在英国经济政策和国际事件，而非英国选举结果出炉后可能出现的组建政府的僵局。
民调显示，英国执政保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当，最有可能出现的选举结果将是没有一个政党在议会中赢得多数议席。
因此，一些对冲基金和投资者愿意为对冲选举后数小时和数日英镑大幅波动付出更高的成本。
根据路透数据，英镑隔夜隐含波动率 大涨至33.125%，此为至少2010年中以来最高，该期权将于周五到期。该期权也对冲当日美国公布的非农就业数据出现意外对英镑汇率的影响。
期权价格跳升，反映投资者正在消化英镑在仅仅一日内两个百分点，或涨跌约3美分的交投区间。
一周期隐含波动率 报18.75%，接近2010年英国议会选举以来最高水准。
英镑兑美元下跌0.2%，报1.5215美元，但兑欧元 上涨至0.7415英镑，从三个月低位0.7482英镑反弹。
英股富时100指数 下跌0.6%，至6,889.48点，稍早触及一个月低位。该指数上月触及纪录高位7,122.74点。
英国10年期公债收益率触及11月来最高水准，因今日国际市场迎来又一波主权债发售。10年期英债收益率升3个基点，报1.95%，此前上涨至2.07%。(完)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易