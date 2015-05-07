英国金融市场：投资者对冲英镑波动风险，料英国选举将产生“无多数党议会”

* 隔夜英镑期权急升至五年高位

* 股市波动率指数也攀升

* 英债收益率上涨，因全球债市被抛售

路透伦敦5月7日 - 保护隔夜英镑大幅波动的成本周四急升至英国2010年议会选举来最高水准，英国人前往投票站投票，这次英国议会选举结果将是数十年来最难预料的。

尽管英镑和英国股市波动率指数期权 上扬，反映议会选举引发的不确定性，但英镑 、英股富时100指数 和英债 普遍跟随全球市场趋势。

尽管大选在即，但英国金融市场显示出较强的韧性，投资者焦点更多放在英国经济政策和国际事件，而非英国选举结果出炉后可能出现的组建政府的僵局。

民调显示，英国执政保守党和反对党工党的支持率旗鼓相当，最有可能出现的选举结果将是没有一个政党在议会中赢得多数议席。

因此，一些对冲基金和投资者愿意为对冲选举后数小时和数日英镑大幅波动付出更高的成本。

根据路透数据，英镑隔夜隐含波动率 大涨至33.125%，此为至少2010年中以来最高，该期权将于周五到期。该期权也对冲当日美国公布的非农就业数据出现意外对英镑汇率的影响。

期权价格跳升，反映投资者正在消化英镑在仅仅一日内两个百分点，或涨跌约3美分的交投区间。

一周期隐含波动率 报18.75%，接近2010年英国议会选举以来最高水准。

英镑兑美元下跌0.2%，报1.5215美元，但兑欧元 上涨至0.7415英镑，从三个月低位0.7482英镑反弹。

英股富时100指数 下跌0.6%，至6,889.48点，稍早触及一个月低位。该指数上月触及纪录高位7,122.74点。