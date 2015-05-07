版本:
中国
债券 | 2015年 5月 7日 星期四 23:39 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，此前未能突破关键阻力位

路透约翰内斯堡5月7日 - 南非兰特兑美元周四下跌，此前未能升穿12兰特巨大阻力水准，而投资者静待明日美国公布就业数据。

南非经济状况疲弱也是市场焦点所在，此前南非财长内内向议会表示，全球经济复苏迟滞和南非电力供应不足等国内问题抑制南非经济成长。

在1504 GMT，兰特兑美元 下跌0.27%，报12.0450兰特，周三纽约尾盘报12.0125兰特。

“我们认为，明日美国(非农就业)数据将是兰特走势的关键，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer说。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐