南非汇市：兰特兑美元下跌，此前未能突破关键阻力位

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透约翰内斯堡5月7日 - 南非兰特兑美元周四下跌，此前未能升穿12兰特巨大阻力水准，而投资者静待明日美国公布就业数据。
南非经济状况疲弱也是市场焦点所在，此前南非财长内内向议会表示，全球经济复苏迟滞和南非电力供应不足等国内问题抑制南非经济成长。
在1504 GMT，兰特兑美元 下跌0.27%，报12.0450兰特，周三纽约尾盘报12.0125兰特。
“我们认为，明日美国(非农就业)数据将是兰特走势的关键，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer说。(完)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易