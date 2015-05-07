金属期市：期铜上涨，因希望中国出台刺激计划

* 中国预料将祭出财政刺激政策

* 市场没有对铅库存减少作反应

路透伦敦5月7日 - 期铜周四上涨，受对中国将祭出更多经济刺激举措的期望支撑，但股市下跌和美元走强，限制了期铜涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨6,400美元，周三收报6,390美元。

“金属似乎从中国央行(的未来行动)寻找方向，”Ebullio Capital Management投资组合经理Oliver Fry说。“我们预计，中国将采取更多刺激经济行动。”

但美元上涨，向工业金属价格施压。美元从稍早跌势中反弹，令商品对非美国买家来说更昂贵。

股市受压，因担心经济成长和油价上涨。

“中国股市最近下滑...可能降低市场信心，”德国商业银行在报告中说，“看看中国明日公布的贸易数据是否会证明实货需求上升。”

指标期铝 下挫至一周低点1,871.5美元，收报1,883美元，低于周三最后买盘报1,921美元。

LME注册仓库显示，铝库存减少10,550吨，但交易商说，总计385.27万吨的铝库存需要进一步减少，铝价才会明显上升。

期锌 从上日的2,368美元攀升至2,378美元。期锡 下滑至15,975美元，周三最后买盘报16,150美元。

期铅 收报2,077美元，低于周三最后买盘报2,082美元，市场没有对铅库存减少作反应，铅库存减少1,825吨，至164,525吨的五年低位。

“铅只是放到其他地方，并非因实质终端用户使用，”一交易商表示。

期镍 收报14,140美元，上日报13,975美元。(完)

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