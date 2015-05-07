全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船运价下降

路透5月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，主要因巴拿马型船运价下降。

乾散货运价指数跌2个点，至573点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 大跌15点，或2.43%，报603点，日均获利下降119美元，至4,808美元。巴拿马型船的获利在过去几周累计大跌11%。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 劲涨20点，或3.48%，报594点。日均获利攀升81美元，至4,611美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)