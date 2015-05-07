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市场报道 | 2015年 5月 8日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，因天气前景有利作物生长且原油下跌

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，
交易商称，因预报美国中西部天气温暖潮湿，将有利近期种植的大豆生长
，令大豆市场承压。
    
    原油价格下跌，美元上涨，也向大豆市场施压。
    
    豆油期货下滑，7月豆油合约 大跌1.28%，周三该合约触及两个
月高位。豆油期货早盘上涨，但未能守住在200日移动均线上方的支撑位
。
    
    豆粕期货微幅下跌，7月豆粕合约 在其20日移动均线附近盘整
。

    7月大豆期货合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳9.75美元。
    
    7月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨314.4美元。7月豆油合约
 跌0.43美分，报32.49美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为135,691口，豆粕为64,168口，豆油为73,
125口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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