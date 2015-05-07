芝加哥期市：CBOT大豆收低，因天气前景有利作物生长且原油下跌

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌， 交易商称，因预报美国中西部天气温暖潮湿，将有利近期种植的大豆生长 ，令大豆市场承压。 原油价格下跌，美元上涨，也向大豆市场施压。 豆油期货下滑，7月豆油合约 大跌1.28%，周三该合约触及两个 月高位。豆油期货早盘上涨，但未能守住在200日移动均线上方的支撑位 。 豆粕期货微幅下跌，7月豆粕合约 在其20日移动均线附近盘整 。 7月大豆期货合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳9.75美元。 7月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨314.4美元。7月豆油合约 跌0.43美分，报32.49美分。 今日CBOT大豆预估成交量为135,691口，豆粕为64,168口，豆油为73, 125口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)