全球金市：金价连跌第二日，因美元上涨和公债收益率一度攀升

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧洲国家公债和美国公债收益率触及数月高位
* 美元走高向金价施压
路透纽约/伦敦5月7日 - 金价周四连续第二日下跌，因美元上涨和公债收益率早盘攀升，削弱黄金的吸引力，美国升息时机的不确定也拖累金价走低。
1814 GMT，现货金 跌0.8%，报每盎司1,182.31美元，连续第五日留守在关键水平1,200美元以下。
美国6月期金 收低8.10美元，报每盎司1,182.20美元。
“实质收益率不断上升是目前金价疲弱的主要因素，”ABN Amro分析师Georgette Boele说。
欧洲国家公债和美国公债收益率不断上升，因油价不断走高令通缩忧虑缓解，且预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚升息。
由于投资黄金没有利息，美国公债和其他国家公债收益率上涨对金市不利。
10年期德债收益率周三触及年内高位，10年期美债收益率 周四涨至五个月高位，但之后由升转跌。
一美国交易商表示，美元 上涨扶助打压金价。
投资者关注周五公布的美国非农就业数据，该报告将为美国经济体质提供更多线索。
“在周五非农就业数据出炉前，金价继续下跌，”道明证券的全球金属(Global Metals)的董事和销售部主管Steve Scacalossi在市场报告中说。
“技术面来看，金市每日触及的日内高位也在下降，黄金的阻力位在大约1,193美元。”
如果美国非农就业数据强劲，将可能促使美联储提早升息，此举或损及黄金市场。
现货银 跌1.3%，报每盎司16.29美元，现货铂金 下滑1.1%，报每盎司1,129美元。现货钯金 跌1.3%，报每盎司779美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加