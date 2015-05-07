英国大选：投票站出口调查显示保守党在大选中胜出，但未获得绝对多数

路透伦敦5月7日 - 据周四英国大选投票结束后的投票站出口调查显示，首相卡梅伦所属的保守党可能赢得最多席位，但未达到绝对多数。

英国国家广播公司公布的投票站出口调查显示，保守党可能获得316个席位，主要反对党工党可能获得239席。

过去五年与保守党联合执政的中间派自由民主党可能仅获得10个席位。英国议会共有650个席位。

不过，保守党和自由民主党共计获得326个席位，暗示卡梅伦应该可以继续留任，可能还会获得另一个小党的支持。

如果投票站出口调查无误的话，“保守党在此次选举中以明显优势胜出，”保守党英国教育大臣高文浩(Michael Gove)说。(完)