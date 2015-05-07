美国股市：收高，因全球公债收益率由升转跌

* 上周美国初请失业金人口持于15年低位附近

* 阿里巴巴跳涨，因营收好于预期

* 报导称Yelp正探索将自身出售，带动股价跳升

* 道指上涨0.45%，标普500指数升0.38%，Nasdaq指数上涨0.53%

路透5月7日 - 美国股市周四收涨，受助于科技股上涨和全球公债收益率由升转跌。

阿里巴巴季度业绩强劲，且市场臆测消费者测评网站Yelp.com可能将自身出售，带动科技股上涨，标普科技指数 攀升0.87%。

上周美国初请失业金人口持于15年低位附近，显示尽管经济成长放缓，就业市场仍在改善。 但该报告对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月升息的预期无甚影响。

全球公债收益率的近期涨势显示回稳迹象，油价涨势也暂竭。公债收益率上升曾拖累美股走低。

“公债市场巨大且激烈变动和油价急升的势头略为缓和，扶助投资者将焦点放回股市，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

投资者关注周五公布的5月非农就业报告，该报告将为经济体质提供新的线索，且可能影响美联储升息时机。最新的路透调查显示，大部份美国大行预计，美联储将等到至少9月才会升息。

“如果明日美国就业报告显示月度就业岗位大幅增长，我们才会相信美联储会考虑6月升息，”Hogan说。

道琼工业指数 收涨82.08点，或0.46%，至17,924.06点；标准普尔500指数 上升7.85点，或0.38%，至2,088.00点；Nasdaq指数 上涨25.90点，或0.53%，至4,945.54点。

在收市后，美国哥伦比亚广播公司(CBS) 公布的首季业绩超过预期，股价在盘后上涨1%。

在周四交易日中，标普500指数10大类股中有九种上涨，由科技股和金融板块领涨。

阿里巴巴 季度营收成长45%，高于分析师预估 ，其股价劲升7.5%。

持有阿里巴巴股权的雅虎 收高5.3%。

Yelp 暴涨23%，此前华尔街日报报导，消费者测评网站Yelp.com正探索将自身出售。

油价在周三触及年内高位后周四下跌，令能源指数下挫1.1%，且提振航空股上涨。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约69亿股，低于过去五日日均成交量71亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,763和1,292家，比率为1.36:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,528和1,207家，比率为1.27:1。

有7只标普500指数成份股触及52周新高，2只成份股触及新低。有46只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)