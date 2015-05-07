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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 43.10 -0.30 -0.69 1257462

搜狐 68.55 +0.77 +1.14 459758

网易 127.50 +4.20 +3.41 1034709

百度 193.63 +3.58 +1.88 4164721

台湾

台湾积体电路 24.37 -0.08 -0.33 1504366

联电 2.29 -0.05 -2.14 140795

日月光 7.16 +0.14 +1.99 300019

硅品精密 8.16 -0.15 -1.81 893430

和信超媒体 0.80 -0.00 -0.25 133659

友达 4.96 -0.03 -0.60 185190

中华电信 32.09 -0.34 -1.05 65578

台湾国际航电 45.41 +0.11 +0.23 799311

香港

中国移动 70.00 -0.72 -1.02 225079

中国联通 18.02 -0.23 -1.26 137032

中国电信 70.20 -0.65 -0.92 16563

中芯国际 5.31 +0.28 +5.57 25913

电讯盈科 6.68 +0.12 +1.80 3562

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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