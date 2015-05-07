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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--5月8日-5月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
   
    
    5月4日当周
    
    5月8日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    5月11日当周
    
    5月11日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月         --     12,453
 
    
    5月12日(二)
    0500 日本同时指标(较前月)                          3月         --       -2.8
             领先指标(较前月)                                      --       -0.2
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      4月         --      -6.8%
             进口价格(较上年同期)                                  --     -17.1%
    2300 韩国失业率                                    4月         --       3.7%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  4月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              3月         -- 盈余14,401
 
    
    5月13日(三)
    0500 日本服务业景气判断指数                        4月         --       52.2
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周         --      1,853
             外国投资日本股票(亿日圆)                              --      8,210
    
    5月14日(四)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +8.6%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                  4月         --      +0.3%
                             (较上年同期)                          --      +0.7%
    
    5月15日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            4月         --       41.7
    --   韩国央行指标利率                              5月         --      1.75%
 (完)
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