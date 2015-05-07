欧洲汇市：英镑触及一周高点，调查显示英国保守党接近获得多数席位

更新版 1-欧元债市：南欧公债收益率上升，市场押注欧洲央行将削弱刺激
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
澳洲交易时段英镑全线上涨，推动欧元兑英镑 跌至0.7280，为4月末以来最低。英镑兑一篮子货币指数 升至89.40，出口民调结果公布前为88.9左右。
“如果民调准确，就意味着保守党表现比预期好很多(工党和自由民主党表现非常差)，从2010年开始保守党席次实际上就在增加，”Investec分析师在一份报告中称。
“但保守党将非常接近整体多数，若有剩下自由民主党的支持就会得到多数席次。”
当地市场人士称，如果料在几个小时后公布的官方结果确认了民调结果，那么英镑可能继续升向1.55美元，这将是两个月高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。
路透北京5月8日 - 中国新疆财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额60.4891亿元人民 币的一般地方债，期限含三年和七年期两个品种，中标利率为3.85%和4.05%，较区间下限(同期限国债收益率 五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 30.2446 3 3.85 3.35 50 15 券 30.2445 7 4.05 3.53
* 招标品种：国开行1/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：70亿；5年：50亿元；10年：140亿 * 招标时间：1/5/10年：5月9日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.90%；4.20%-4.31%；4.23%-4.28% * 预测均值：3.77%；4.27%；4.26% 路透上海5月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。 市场人士并认为，考虑到资金面近日趋于缓和，预计明日一年品种需求略有好转，但五年和10年期都难乐 观，而且目前收益率曲线熊平的势头未改，两个品种中标收益率大概率仍会倒挂。 “今天国债期货又是一顿叮咚乱砸，感觉是套保盘干的；现在遍地是尸体，没有人敢大量收。”上海一银 行交易员表示。 上海另一银行交易