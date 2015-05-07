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债券 | 2015年 5月 8日 星期五 06:34 BJT

欧洲汇市：英镑触及一周高点，调查显示英国保守党接近获得多数席位

澳洲交易时段英镑全线上涨，推动欧元兑英镑 跌至0.7280，为4月末以来最低。英镑兑一篮子货币指数 升至89.40，出口民调结果公布前为88.9左右。

“如果民调准确，就意味着保守党表现比预期好很多(工党和自由民主党表现非常差)，从2010年开始保守党席次实际上就在增加，”Investec分析师在一份报告中称。

“但保守党将非常接近整体多数，若有剩下自由民主党的支持就会得到多数席次。”

当地市场人士称，如果料在几个小时后公布的官方结果确认了民调结果，那么英镑可能继续升向1.55美元，这将是两个月高位。(完)

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