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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--5月8日-5月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值     
    
    5月4日当周
    
    5月8日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    5月11日当周
    
    5月10日(日)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  4月         --      +0.8%
    
    5月10-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               4月         --      +6.7%
                            (较上年同期)                           --      +9.5%
    
    5月11日(一)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 4月         --      正6.0
                          企业信心指数                             --        正3  
    
    5月12日(二)
    0130 澳洲房屋融资                                  3月         --      +1.2%
             投资性房屋融资                                        --      -3.4%
    2245 新西兰食品价格指数                            4月         --      +0.1%
    
    5月13日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                    第一季        --      +0.6%
                         (较上年同期)                              --      +2.5% 
     --  新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               4月         --       54.5  
    2245 新西兰实质零售销售(较前季)                  第一季        --      +1.7%
                           (较上年同期)                            --      +4.7%
    
    5月14日(四)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       4月          --      62.6%
    
    5月15日(五)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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