《焦点》英国保守党料将赢得大选，卡梅伦可望续任首相--出口民调

相反，这样的结果对于工党及其领袖米利班德来说将是彻底的失败。

出口民调表明，即便工党与左倾的苏格兰民族党和绿党联手，距离获得议会多数优势的至少326个席次还有不小差距。

米利班德作为工党领袖，可能会面临下台压力。

英国右翼报纸长期以来一直批评他不善交际，而且担任党派领袖时眼见该党左倾到危险程度。