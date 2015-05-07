《焦点》英国保守党料将赢得大选，卡梅伦可望续任首相--出口民调

投行观点：Terreno Realty Corp目标价由31上调至34美元--Wunderlich
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相反，这样的结果对于工党及其领袖米利班德来说将是彻底的失败。
出口民调表明，即便工党与左倾的苏格兰民族党和绿党联手，距离获得议会多数优势的至少326个席次还有不小差距。
米利班德作为工党领袖，可能会面临下台压力。
英国右翼报纸长期以来一直批评他不善交际，而且担任党派领袖时眼见该党左倾到危险程度。
卡梅伦已经承诺，将通过削减120亿英镑社会福利支出等举措，到2018/19年度消除英国预算赤字。目前该国的赤字规模相当于国内生产总值(GDP)的5%。(完) (编译 龚芳/杜明霞/徐文焰/李爽；审校 徐文焰/张荻/郑茵)
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