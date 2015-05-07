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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 07:33 BJT

《全球汇市》英镑涨至一周高位，英国保守党有望继续执政

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1242 1.1265 -0.20 -7.07 1.2097

美元/日圆 119.71 119.73 -0.02 +0.03 119.68

欧元/日圆 134.58 134.86 -0.21 -7.05 144.78

美元/瑞郎 0.9219 0.9214 +0.05 -7.26 0.9941

英镑/美元 1.5388 1.5243 +0.95 -1.19 1.5573

美元/加元 1.2106 1.2125 -0.16 +4.20 1.1618

澳元/美元 0.7902 0.7904 -0.03 -3.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7435 0.7446 -0.15 -4.64 0.7797

澳元/日圆 94.590 94.630 -0.04 -3.23 97.750

新西兰元/日圆 89.000 89.140 -0.16 -4.62 93.310

英镑/日圆 184.21 182.49 +0.94 -1.16 186.38

澳元/新西兰元 1.0618 1.0605 +0.12 +1.42 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王丽鑫/汪红英/郑茵 审校 李爽/戴素萍/白云/杜明霞)
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