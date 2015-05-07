《焦点》股票交易活动升温，花旗与摩根大通借机扩大业务争夺市场

Gately补充表示，花旗正在奋力争取提高在重要客户和对冲基金交易市场的份额。该行在第四季度表示，将采取措施逆转表现不佳的EMEA股票交易业务。

花旗已任命Murray Roos为全球股票销售和优质理财业务负责人，还任命Emmanuel Girod为全球奇异产品交易负责人。

据摩根大通EMEA股票销售负责人Michael Wilson称，得益于专业的对冲基金销售团队、更好的客户定位和新的全球股票产品，摩根大通也希望提高市场份额。

**更有针对性**

在监管规则收紧及削减成本之际，银行业在分配资源时对于客户名单普遍更有针对性。

“我们主要通过交叉销售来提高市场份额，因此机构经纪(为对冲基金提供的专业服务)是个巨大的机会...一旦竞争对手有所收缩，我们也会做好抢夺客户的准备，”摩根大通的Wilson说。