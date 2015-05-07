《中国报摘》--中国证券报5月8日

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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* 头版头条:
--中国资本市场“新国九条”发布近一周年，看好中国资本市场的长期发展：第一，从融资结构而言，以股权融资为代表的直接融资大发展契合中国融资结构改善，包括A股、新三板、债券等在内的直接融资大有可为；第二，从创新驱动而言，股权投资繁荣与创业创新水乳相融；第三，从居民资产配置而言，股权投资还有很大发展空间，股票资产比重有望显着提升。
* 其他:
--上海证券交易所发布《沪市上市公司2014年年报整体分析报告》提出，积极扶持战略新兴产业，支持互联网企业在国内上市，多措并举推动沪市公司发展，提升沪市公司质量。
--新三板定增得到投资者追捧，一些挂牌公司的定向增发价格开始水涨船高。中国证券报记者从多家挂牌公司获悉，不少处于询价阶段的挂牌公司酝酿推出的定向增发价格甚至高于二级市场交易价格，与A股市场不一样的“溢价定增”现象或出现。
--中国社会科学院城市发展与环境研究所发布《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告》称，根据近三年新开工面积以及待售面积情况，可以判断今年商品房市场供给充足。中央和地方政府对房地产市场的支持政策以及相应的财政金融政策将进一步促进改善型住房消费，今年住房需求将明显增长。预计今年人口聚集能力强的一线城市和部分热点二线城市房价有回暖、上涨趋势，人口聚集能力差、库存大的部分二线城市或三四线城市房价会延续回调态势。
--国家发改委发布的湖南湘江新区总体方案提出，到2025年，湖南湘江新区综合实力大幅提升，城镇化率达80%左右，成为带动湖南省和长江中游地区经济社会发展的重要引擎、长江经济带建设重要支撑点、全国“两型”社会建设先行区。
--财政部发布的《关于在收费公路领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》提出，鼓励社会资本通过政府和社会资本合作（PPP）模式，参与收费公路投资、建设、运营和维护，与政府共同参与项目全周期管理。
--国家开发银行发布2014年年报，截至去年末，国开行资产总额10.3万亿元，同比增长26%；贷款余额7.94万亿元，外币贷款余额突破2,600亿美元；全年净利润977亿元；年末不良贷款率0.65%，连续39个季度保持在1%以内，资产质量继续保持同业领先水平；全年发放人民币贷款1.84万亿元，同比增长20%；截至去年末，外币贷款余额2,670亿美元。
--四川长虹 公告，因业务发展需要，公司控股子公司长虹创新投资的参股公司欢网科技以增资扩股方式引入了战略投资者腾讯投资。
--钢铁电商迎来了金融机构最大一笔授信。5月7日，宝钢股份 旗下电商平台欧冶云商的子板块欧冶金融在上海与13家银行签署战略合作协议，并获得超过1,600亿元授信。 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永 审校 曾祥进)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加