金砖国家：5月7日股汇市收盘纵览

路透5月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月7日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1.49%或15.53点，报1,024.91点。
中国股市：沪综指震荡收跌2.8%至三周新低，中字头蓝筹股领跌大盘
中国汇市：油盘购汇致人民币收跌，与创逾一年新高中间价逆向
香港股市：恒生指数连六跌收挫1.3%，摩根士丹利调降MSCI中国指数
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巴西股市：指标Bovespa指数 收跌0.32%，报56,921.39点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.0245雷亚尔，上日报3.0321。
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南非股市：连续第三个交易日下滑，Gold Fields 在公布季度亏损后收低13.11%，录得七年来最大单日跌幅。指标Top-40指数 跌1.07%至47,198点，大盘All-share股指 收低1.13%报53,238点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，此前未能突破关键阻力位
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印度股市：连续第三个交易日下跌，收于将近六个半月低点，外资出于对征税以及土地法案推迟的忧虑而继续大幅抛售。指标BSE指数 收低0.44%，报26,599.11点；NSE指数 跌0.49%，报8,057.30点。
印度汇市：印度卢比兑美元 收贬至64.23/24，周三收盘报63.54/55，市场担心政府的税收政策可能降低印度资产对外资机构的吸引力，同时全球债市抛售亦影响不散。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌0.51%，报1,060.73点；MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.42%，报576.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.39%至50.29卢布；卢布兑欧元 上涨2.11%至56.612卢布。(完)
(整理 郑茵 审校 龚芳)