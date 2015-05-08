《全球重要经济事件一览表》--5月8日-5月15日

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5月8日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(5月11日周一继续开会)。
伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在国际货币金融机构官方论坛(OMIFIF)组织的活动中发表演说，题为“增强欧元区金融稳定性”(1130)。
纽约布朗克斯--纽约联邦储备银行总裁杜德利在第17届布朗克斯银行家早餐会发表演说。(1345)
法兰克福--德国央行理事Joachim Nagel参加名为“检视货币政策”的研讨会。(0500)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁参加支付论坛。(0530)
华盛顿--美国财政部副部长拉斯金参加小型企业周活动的颁奖典礼(1800)
悉尼--澳洲央行公布季度货币政策声明(0130)。
挪威斯塔万格--挪威央行总裁奥尔森发表演说(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行执委会会议。
5月9日(六)
法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在“检视货币政策”研讨会发表演说。(0500)
5月11日(一)
伦敦--英国央行公布利率决议(1100)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
5月12日(二)
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话(1645)。
华盛顿--美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在第17届全球私募股权投资年会上发表演说。(1300)
悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话(0630)。
惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)。
5月13日(三)
伦敦--英国央行公布季度通胀报告(0930)。英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估，通常是在该行总裁卡尼举行的记者会上发布。
奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。
5月14日(四)
提比里斯--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)。
雅典--英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。
5月15日(五)
东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演说(0340)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 汪红英；审校 白云)